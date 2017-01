De ce trebuie sa tii cont atunci cand achizitionezi un fotoliu de masaj

In ultimul timp, tot mai multe persoane ajung sa isi achizitioneze un fotoliu de masaj, mai ales din cauza stresului de zi cu zi si a problemelor de sanatate care apar in urma acestuia. Un fotoliu de masaj este o solutie ideala pentru a scapa de tensiunea acumulata in fiecare zi, dar poate fi si o solutie eficienta in tratarea unor afectiuni la nivelul sistemului osos si a musculaturii.

Un fotoliu de masaj este conceput cu functii speciale care sa imite integral tehnicile de masaj ale specialistilor maseuri. Atunci cand pe lista ta de cumparaturi este trecut si un fotoliu de masaj, trebuie sa ai in vedere cateva criterii inainte de a-l achizitiona. Ce trebuie sa stii inainte sa achizitionezi un fotoliu de masaj?

Tine cont de tipul de nevoia pe care o ai

Inainte de a alege fotoliul de masaj, tine cont de problemele pe care le ai, de functiile pe care care le are fotoliul si de capacitatea acestora de a-ti rezolva afectiunile. Fotoliile de masaj pot fi de mai multe feluri, iar functiile difera de un fotoliu la altul. Spre exemplu, daca problema apare in urma activitatilor de la locul de munca, trebuie sa tii cont de acest lucru. Daca la serviciu rezolvi majoritatea activitatilor din picioare, in mod automat vei cauta un fotoliu care sa iti relaxeze zona sezutului si sa iti maseze picioarele.

Pe de alta parte, daca la birou iti petreci mult timp in fata calculatorului, va trebuie sa iti cauti un fotoliu de masaj care sa iti amelioreze tensiunile musculare de la nivelul gatului, spatelui, umerilor si alte dureri pe care le resimti in zonele tensionate.

Nevoia folosirii unui fotoliu de masaj poate sa apara si in urma unei probleme de sanatate cu care te confrunti. In acest sens, trebuie sa te orientezi catre fotoliile dotate cu role 3D care au functia de masare prin acupunctura a zonelor suferinde, dar si catre cele care au incorporata functia de presiune reglata pentru facilitarea circulatiei sanguine. Fotoliile iti corecteaza, de asemenea, pozitia coloanei vertebrale, actionand la nivelul ligamentelor si vertebrelor, prin functia de balansare.

In functii de locul in care e amplasat fotoliul de masaj

Fotoliile de masaj sunt ideale atat pentru caminul tau, cat si pentru mall-uri, sali de asteptare din cabinete medicale, in spitale, la birou sau in oricare alt loc stabilit de tine. In functie de parametrii dimensionali si scopul amplasarii, fotoliile de masaj difera intre ele.

Daca spatiul unde este amplasat un fotoliu de masaj este un mall, atunci trebuie sa acorzi o mare importanta functiilor de relaxare. Dupa o lunga tura de shopping, fiecare persoana doreste cateva minute de relaxare pentru picioare si spate.

Daca fotoliul de masaj este amplasat intr-un spatiu de birouri, atunci trebuie sa tii cont de tipul de efort depus in timpul zilei, de pozitia adoptata de angajati, daca lucreaza din picioare sau daca stau in fata calculatorului.

Fotoliile de masaj de la Komoder

Compania Komoder pune la dispozitie o gama variata de zeci de modele de fotolii de masaj profesionale, dotate cu functii complexe si tehnologie de ultima generatie. Fie ca iti doresti sa achizitionezi un fotoliu de masaj pentru a te relaxa la sfarsitul zilei, fie ca ai nevoie de un astfel de aparat pentru a trata diferite probleme de sanatate, la Komoder gasesti produsele ideale.

