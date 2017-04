Cutia cu Zambete – Petrecere de Paste si cadouri pentru 120 de copii din 7 centre de plasament din Constanta

Pentru 120 de copii din 7 centre de plasament din judetul Constanta, bucuria specifica Sarbatorilor de Paste este mai intensa, gratie actiunii realizate de Asociatia United Hands Romania la Liceul Tehnologic “Gheorghe Duca”. Cu ajutorul partenerilor, sponsorilor si mai ales al constantenilor care au jucat rolul Iepurasului de Paste, oferind cadouri pentru copiii din centrele de plasament, a fost organizata pe 8 aprilie 2017 o petrecere inedita in cadrul proiectului “Cutia cu Zambete – Fii Iepurasul pentru o dorinta!”. Evenimentul a presupus astfel atat distractie, joaca si alte surprize pentru copii, cat si partea de daruri, care sa le arate celor mici ca macar unele dorinte se pot indeplini.

“Avem deja o traditie in Constanta in ceea ce priveste evenimentele organizate pentru copiii din centre de plasament, de mai multe ori pe an. La fel ca la celelalte evenimente, prin aceasta petrecere de Paste am dorit sa oferim pe de o parte timp de calitate (o zi de neuitat, intr-un cadru plin de zambete si bucurie), iar pe de alta parte cadouri in sine, caci orice copil isi doreste sa primeasca jucarii, dulciuri si nu numai. Acest lucru vizeaza posesia (copiii isi doresc sa aiba obiectele lor personale, dincolo de cele pe care le utilizeaza in comun in centre), dar si experienta generozitatii si a iubirii – Iepurasul sau alte persoane straine le ofera ceva, ceea ce le arata ca ei conteaza pentru cineva, in ciuda sentimentului de abandon pe care este firesc sa il resimta prin situatia nefericita in care se afla”, explica reprezentantii Asociatiei United Hands Romania.

Jocuri in spiritul Sarbatorilor de Paste si multe alte surprize i-au incantat pe copii, care au fost vedetele zilei, fiecare in centrul atentiei, cu o multime de voluntari, inclusiv militarii americani de la Black Sea Rotational Force 17.1 din Mihail Kogalniceanu – parteneri traditionali ai evenimentelor organizate de Asociatia United Hands Romania, dornici mereu sa se implice in beneficiul copiilor institutionalizati din tara noastra. La eveniment au fost prezenti copii de la Centrul de plasament Delfinul, Centrul de plasament Antonio, Centrul de plasament Ovidiu, Centrul de plasamet Micul Rotterdam, Centrul de plasament Traian, Centrul de Zi Agigea, Centrul de primire a copilului in regim de urgenta Evrica.

Toate cadourile pregatite in mod personalizat pentru fiecare copil in parte au fost de fapt oferite de constanteni, persoane care au aflat despre campanie pe pagina de Facebook a Asociatiei United Hands Romania si care si-au exprimat intentia de a fi “Iepuras” pentru unul sau mai multi copii. Tinand cont de varsta si de preferintele fiecarui copil (aflate, stranse si comunicate cu grija de initiatorii campaniei), “iepurasii” au putut selecta cadouri cu siguranta apreciate de cei mici.

“Posibil practic cu sprijinul comunitatii, evenimentul nu doar ca aduce zambete nepretuite copiilor, ci reuseste sa ii apropie pe constanteni de nevoile copiilor din centrele de plasament, fiind un exemplu de mobilizare a publicului. Am avut 120 de dorinte “de adoptat”, iar constantenii s-au grabit sa se inscrie pe lista noastra. Copiii de astazi sunt viitorul comunitatii locale de maine, iar acesti copii din centre au nevoie de o mana de ajutor in plus, de apropiere spre integrarea lor in lumea “normala”, in cadrul careia vor deveni la un moment dat cetateni cu drepturi depline. Pentru un viitor cat mai apropiat de modul in care ni-l dorim pentru ei, ne ocupam de prezent. Fiecare gest conteaza, orice modalitate de implicare a societatii este un castig la nivel general: pe termen scurt, o zi superba si cadouri minunate pentru copii; pe termen lung, piese intr-un puzzle de mare importanta pentru viitorul copiilor”, mai spun cei de la Asociatia United Hands Romania.

Cutia cu Zambete nu este un nume intamplator ales pentru aceasta campanie. Fiecare persoana care s-a implicat in acest demers a inclus intr-o cutie cadourile dorite de copilul pentru care a jucat acest rol de “Iepuras de Paste”. Frumos decorata si personalizata, cutia – prin forma si continut – a fost desigur generatoare de zambete. Si oricine stie ce inseamna bucuria din ochii unui copil ce primeste si deschide un astfel de dar…

“Ne bucuram ca reusim si in acest an sa luam parte la bucuria copiilor din centrele de plasament din judetul Constanta. Dincolo de eforturile pe care le facem zi de zi pe cale institutionala, apreciem implicarea societatii civile si a comunitatii in sine, caci impreuna putem reusi sa facem lucruri “mari” pentru copiii care ne sunt in grija. Multumim tuturor si ne exprimam intentia de a ne implica si mai departe in proiectele benefice pentru prezentul si viitorul copiilor din centrele de plasament”, spune Mihaela Ristea, Director General Adjunct al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta.

Avand misiunea asumata de a imbunatati calitatea vietii pentru cei aflati in suferinta sau care se afla in diverse situatii de risc, Asociatia United Hands Romania sprijina toate persoanele ce au nevoie de ajutor, indiferent de rasa, religie, nationalitate sau pozitie sociala. United Hands colaboreaza cu persoane si organizatii din toate mediile culturale si etnice, fiind una dintre organizatiile non-guvernamentale ce a reusit sa aiba continuitate in proiecte realizate in Constanta si in zona Dobrogea in ultimii 17 ani.

