Cum se stabilesc cotele la pariuri sportive

Cine nu a auzit de 1 – X – 2? Sunt variantele clasice la orice meci de fotbal. La pariuri sportive, exista insa mult mai multe variante de joc. Se poate paria de exemplu pe numarul de goluri, pe numarul de cornere, pe posesie, pe numar de cartonase, pe ce jucatori marcheaza… De asemenea, exista o multime de alte variante de pariuri, propuse de agentii. Spre exemplu, “gazdele marcheaza in ambele reprize” sau “oaspetii conduc la pauza, dar pierd la final”.

Orice astfel de varianta de pariere are o cota. Iar aceste cote reflecta in general cat de favorabil este sau nu un anumit eveniment. Cu cat cota este mai mica, cu atat mai mult acel eveniment este mai probabil. Sa luam in considerare de exemplu un meci de fotbal oficial intre Echipa Nationala de Fotbal a Romaniei si o reprezentativa puternica din Europa, “Nationala” Germaniei. In mod clar, nemtii sunt favoriti sa castige meciul, mai ales daca joaca pe teren propriu. Asadar, cel mai probabil cota Germaniei va fi undeva intre 1,00 si 2,00 pentru victorie, iar cota Romaniei ar putea sa fie chiar spre 10,00, mai ales daca este un meci de mare importanta pentru gazde.

In momentul in care se stabilesc cotele, analistii agentiilor de pariuri tin cont de multe elemente. In primul rand, palmaresul echipelor, dar si clasarea lor actuala. Astfel, in cazul “Nationalelor”, se tine cont de clasamentul FIFA (Germania este acum pe locul 3, iar Romania pe 38), de cele mai recente evolutii, de evolutiile din meciurile directe.

De asemenea, se iau in calcul si alte elemente speciale: “miza” meciului (de exemplu daca una dintre echipe are mai mare “nevoie” de victorie), eventualii jucatorii accidentati sau suspendati etc. Orice element este important. Daca echipa gazda va juca fara spectatori pe teren, cel mai probabil acest lucru va constitui un dezavantaj de care se va tine cont in stabilirea cotei pe care ulterior pariorii o vor include in biletul zilei la pariuri online.

Se observa adesea ca aceste cote evolueaza, intr-un sens sau altul. Acest lucru se intampla din mai multe motive, dar unul dintre cele mai importante este reprezentat de popularitatea pariului. Astfel, daca echipa Germaniei are spre exemplu cota 1,60, dar in cateva zile se inregistreaza foarte multe pariuri pe aceasta varianta, agentia va micsora cota, din precautie – ar putea ajunge poate chiar la 1,20 sau mai putin. Cei care vaneaza ponturi pariuri pe internet este bine sa reactioneze rapid la recomandari, tocmai pentru ca un val masiv de pariori care actioneaza in aceeasi directie ar putea influenta cotele.

