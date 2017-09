Cum sa-ti alegi cel mai potrivit spatiu de cazare pentru vacanta

Chiar daca exista in continuare agentii de turism clasice, tot mai multi romani se obisnuiesc sa isi rezerve cazarea si transportul pentru vacanta direct pe internet. Pe langa posibilitatea de a contacta direct hotelurile si pensiunile (pe website-urile proprii sau pe retelele de socializare), exista numeroase portaluri web consacrate ce grupeaza unitatile de cazare si unde se gasesc detalii complete (inclusiv fotografii).

Mai mult decat atat, pe astfel de platforme se pot finaliza si rezervarile online, simplu, ieftin, eficient. In unele cazuri plata este necesara online, cu cardul, pentru garantarea rezervarii. In alte situatii, plata se poate face direct la receptie.

Cele mai utile sunt website-urile ce selecteaza oferte de pe toate aceste portaluri de turism, oferind clientului posibilitatea de a compara inclusiv preturile. Cel mai important este insa ca se pot compara unitatile de cazare intre ele, pe diverse criterii, in functie de ceea ce este important pentru client. Spre exemplu, multi se bazeaza pe comentariile postate de alti utilizatori (si de notele sau calificativele astfel acordate). De asemenea, conteaza locatia, distanta fata de centrul localitatii sau fata de alte obiective turistice importante (spre exemplu, in Bucuresti exista multe persoane ce cauta cazare aproape de Centrul Expozitional Romexpo).

Ce mai conteaza atunci cand alegi un hotel sau o pensiune? Statisticile arata ca extrem de dorit este serviciul de internet wireless, de preferat gratuit. Oaspetii pot astfel naviga online relaxati, de pe laptop, tableta si mai ales smartphone. Cand esti in vacanta, ai probabil nevoie sa-ti verifici contul de email, vrei sa postezi fotografii pe retelele de socializare si poate chiar sa te joci la ruleta online – o forma de distractie ce poate fi accesata oricand in cazinourile online, chiar si de pe dispozitive mobile, gratie platformelor optimizate si a aplicatiilor special dedicate.

Cand cauti hotel sau pensiune, te mai pot interesa urmatoarele: tipurile de paturi si marimea acestora; existenta unei bai private, eventual cu cada, chiar cu hidromasaj; micul dejun inclus in pret; posibilitatea de a avea acces la servicii spa in unitatea de cazare. Pentru a nu avea ulterior regrete, este bine sa analizezi atent toate aspectele inainte de a face o rezervare (despre care trebuie sa te informezi daca se poate anula sau modifica si in ce conditii de cost).

Cauti Gazduire Web? Alege Speedhost.ro

Comments

comments