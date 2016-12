Cum iti poate afecta investitiile variatia cursului valutar

Cand alegem sa facem anumite investitii, trebuie sa ne gandim si la riscul valutar. Chiar si cand facem un depozit bancar (economisire si nu investitie), depindem intr-un fel de cursul valutar. Spre exemplu, alegand un depozit in lei cu dobanda de 1,2% pe an, putem chiar iesi in pierdere fata de euro, daca dupa acel an leul s-a depreciat in fata monedei europene cu 2%. Este doar un exemplu teoretic, care ne afecteaza cu adevarat doar in masura in care avem nevoie de euro dupa acel moment (poate avem nevoie sa cumparam o proprietate imobiliara, iar pe aceasta piata costurile sunt exprimate mai mereu in euro).

Ajungem astfel si la investitiile propriu-zise. Cumparand o locuinta sau un teren, platim un cost exprimat in euro in aproape toate situatiile. Daca in viitor moneda euro scade fata de dolar, iar noi consideram ca vom avea nevoie de dolari peste niste ani (spre exemplu exista un gand de emigrare in SUA), evident ca o astfel de decizie nu ar fi una corecta, ci cu mari riscuri. Asadar, totul depinde de situatia personala a fiecaruia dintre noi.

Si atunci cand luam in calcul investitiile in actiuni sau fonduri de investitii, trebuie sa nu uitam de riscul valutar. Acesta poate fi in orice directie, caci exista posibilitatea de a investi in euro, lei, dolari etc. Daca peste cateva luni sau peste cativa ani cursul valutar va fi in defavoarea noastra, castigul ar putea fi anulat tocmai de variatia cursului de schimb.

Mergand si mai departe cu exemplele de acest gen, sa ne gandim la investitiile „adevarate”, cele ce vizeaza afaceri. O firma de productie sau una de comert, care are legatura si cu zona de import – export, poate sa fie puternic ajutata sau incurcata de evolutia cursului de schimb. Exista in acest sens metode de protectie, de la asigurari comerciale pana la metode de preventie, prin aplicarea unor masuri anti-risc.

Cand te situezi in oricare dintre variantele de mai sus, cu siguranta ca urmaresti atent evolutia cursului valutar. Din fericire, in Romania cursul leu – euro are o evolutie foarte calma de multi ani, cu mici variatii si perioade de modificare intr-o directie sau in alta, urmate de revenire in jurul valorii de 4,45. In schimb, cursul euro / dolar are des parte de „furtuni” care pot aduce profit sau pierderi spectaculoase celor care incearca sa speculeze aceste variatii.

Cauti Gazduire Web? Alege Speedhost.ro

Comments

comments