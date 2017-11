Consultări la Guvern pe tema eficientizării sistemului de management al deșeurilor reciclabile

Viceprim-ministrul Grațiela Gavrilescu, ministru al Mediului, și viceprim-ministrul Marcel Ciolacu au avut astăzi o consultare, la Palatul Victoria, cu reprezentanţii mai multor producători și importatori de ambalaje și produse ambalate, pe tema soluțiilor de implementare a unui sistem funcțional și eficient de management al deșeurilor reciclabile. La intalnire a participat și Sirma Caraman, secretar de stat in Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene. In urma intalnirii, s-a convenit ca reprezentanţii operatorilor din sectorul producției și reciclării de ambalaje să transmită ministerelor de resort propunerile lor cu privire la imbunătățirea cadrului legislativ aferent domeniilor lor de activitate, acestea urmand să fie analizate și inglobate in propunerile de inițiative legislative aflate in pregătire la nivel de ministere. Ministrul Grațiela Gavrilescu a vorbit despre importanța trecerii Romaniei de la o economie liniară la o economie circulară, cu un sistem bine pus la punct, care să incurajeze colectarea selectivă direct la sursă și creșterea gradului de colectare și reciclare a deșeurilor. Un prim pas in acest sens este Planul Naţional de Gestionare a Deșeurilor, pe care urmează să-l aprobăm in perioada următoare. Vrem ca acest plan național să fie unul realist, care să țină cont de toate problemele și eventualele blocaje semnalate in teritoriu. Ca stat membru al Uniunii Europene, este important să tindem către deșeuri zero la groapa de gunoi, a declarat ministrul Grațiela Gavrilescu. Vicepremierul Marcel Ciolacu a dat asigurări, la randul său, de intreaga deschidere a Guvernului pentru consultări cu operatorii și cu autorităţile cu atribuții de pe intregul circuit al deșeurilor, astfel incat fiecare să știe exact ce are de făcut și să fie eliminate eventualele blocaje. In cursul discuției de la Palatul Victoria, reprezentanţii Guvernului și cei ai producătorilor și importatorilor de ambalaje și produse ambalate au discutat despre inființarea unui radar al deșeurilor, imbunătățirea cadrului de reglementare in domeniu, cu accent pe sistemul de autorizare și verificare a activităților de colectare și reciclare. S-a discutat, de asemenea, despre necesitatea informării celor care generează deșeuri, inclusiv cetățenii, pentru a incuraja colectarea selectivă direct de la sursă, in paralel cu dezvoltarea infrastructurii specifice și corelarea costurilor aferente serviciilor de salubrizare cu disponibilitatea de a sorta sau nu deșeurile la sursă.

