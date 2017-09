Consilierul de Stat László Borbély, alături de speakeri internaționali, la cea de-a 10-a ediție a Școlii Române de Dezvoltare

Galerie foto Laszlo Borbely, Consilier de Stat la Cabinetul Prim-Ministrului, și coordonator al Departamentului de Dezvoltare Durabilă din cadrul Secretariatului General al Guvernului, a fost invitat in calitate de speaker la cea de-a 10-a ediție a Școlii Romane de Dezvoltare, care s-a ținut la București, in perioada 4-6 septembrie. Organizatorul evenimentului este Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Dezvoltare – FOND, cu sprijinul financiar al Ministerului Roman al Afacerilor Externe, prin programul Romaniei de Cooperare pentru Dezvoltare (RoAid) in parteneriat cu Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare – Centrul Regional pentru Europa și Asia Centrală. Ediția din acest an, intitulată ,,Advancing the Sustainable Development Goals (SDGs): Are we on the right track?”, și-a propus să abordeze teme precum implementarea la nivel național/ internațional a Agendei 2030, acțiunile Romaniei in domeniul cooperării pentru dezvoltare durabilă, urmărind creșterea gradului de conștientizare și informare in legătură cu aceste subiecte și favorizarea schimbului de bune practici și experiențe. Invitat in calitate de speaker, in cadrul sesiunii plenare – From Commitments to Action: Romania’s engagement in implementing the SDGs , Laszlo Borbely a expus o serie de particularități legate de modalitatea prin care Romania poate să facă față eficient provocărilor globale, subliniind rolul pe care il are Departamentul Pentru Dezvoltare Durabilă in implementarea măsurilor de dezvoltare durabilă. Totodată, Laszlo Borbely a adus in discuție și cateva recomandări in ceea ce privește imbunătățirea coordonării interinstituționale și respectarea angajamentelor globale, asumate și de Romania. ,,In opinia mea, Romania are nevoie de formarea unui grup, ceea ce se numește astăzi ,,critical mass” , din care să facă parte politicienii, ONG-urile și stakeholderii societății, pentru a crea o mișcare in ceea ce privește dezvoltarea durabilă. Iar primul pas este să interconectăm aceste entități. Există un comitet interministerial și avem nevoie de mult mai mult decat atat pentru a implementa și dezvolta acest concept. Avem nevoie de o puternică susținere a tuturor actorilor – incepand de la cetățeni, companii, instituții și autorități și suntem convinși că vom reuși să facem progrese in direcția dezvoltării durabile, alături de ei” – a declarat Consilierul de Stat. Laszlo Borbely a precizat că in luna mai a anului in curs s-a inființat in cadrul Secretariatului General al Guvernului Departamentul de Dezvoltare Durabilă. Pe termen scurt, prioritare in cadrul departamentului vor fi revizuirea Strategiei de Dezvoltare Durabilă din 2008, dar și o serie de evenimente menite să aducă plus valoare acestui concept. Lansarea departamentului va avea loc in luna octombrie și va fi marcată printr-o conferință la care vor fi invitați actorii principali din acest circuit al dezvoltării durabile. Informații suplimentare: Școala Romană de Dezvoltare este un eveniment gandit ca un spațiu deschis de reflecție asupra problematicilor şi tendințelor europene şi globale in dezvoltare, un spațiu de dialog, de formare, de schimb de informații şi bune practici. In același timp, Școala Romană de Dezvoltare contribuie la asigurarea unei interacțiuni durabile intre actorii activi in domeniu, atat la nivel național, cat şi internațional.

