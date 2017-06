Consilierul de stat Borbély László: ”O economie verde funcțională ar trebui să constituie o prioritate a omenirii”

Consilierul de stat Borbely Laszlo a participat, ca reprezentant al Guvernului Romaniei, la – Forumul Mondial al Economiei Circulare, desfășurat la Helsinki, in perioada 5-7 iunie 2017. In cadrul reuniunii, Borbely Laszlo, consilier de stat in aparatul de lucru al Prim-Ministrului, a arătat că este necesară cooperarea intre investitori, sectorul public, organizațiile non-guvernamentale și lumea academică. – Este nevoie de un context instituțional mai transparent și de o legislație care să vină in sprijinul economiei verzi, a subliniat Borbely Laszlo. In Romania există, incepand din februarie 2016, o lege care sprijină achizițiile verzi, ale cărei norme metodologice sunt in curs de definitivare. Misiunea Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă, inființat anul acesta in cadrul aparatului de lucru al Prim-Ministrului, va fi aceea de a coordona transpunerea in practică a obiectivelor de dezvoltare durabilă și de a sprijini economia verde. In marja Forumului Mondial al Economiei Circulare, consilierul de stat Borbely Laszlo a avut intrevederi cu Jan Potocnik, fost comisar european pentru mediu, dar și cu Achim Steiner, numit recent la conducerea Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD). In cursul intalnirii cu fostul comisar Potocnik, care se ocupă in prezent cu elaborarea, in cadrul Uniunii Europene, a unor strategii verzi, Borbely Laszlo a propus ca Romania să ia parte, in calitate de țară parteneră, impreună cu Slovenia și Olanda, la elaborarea unui acord de cooperare regională. La intalnirea cu Achim Steiner, Borbely Laszlo a evidențiat importanța dimensiunii parlamentare pentru transpunerea in practică a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă. Sub egida PNUD a fost publicat acum două săptămani un indreptar, un ghid pentru parlamentari privind problematica transpunerii in practică a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă prevăzute de Agenda 2030. Acest instrument de lucru va fi pus in curand și la dispoziția membrilor Parlamentului Romaniei. Forumul Mondial al Economiei Circulare este o reuniune la nivel global, in cadrul căreia au fost prezentate soluții care țin de economia circulară, destinate afacerilor, orașelor și domeniului financiar. La forum au participat 1500 de persoane din 104 țări – oameni politici, specialiști și reprezentanți din domeniul economiei. In cadrul reuniunii, s-a discutat despre relația dintre Economia Verde și Dezvoltarea Durabilă, despre explorarea căilor de acțiune posibile pentru diferite componente ale societății, pornind de la o strategie care acordă mai multă atenție resurselor de energie naturale, prioritizează materialele reciclabile și utilizează pentru investiții tehnologii noi, nepoluante. Mai multe informații privind – Forumul Mondial al Economiei Circulare 2017: https://www.sitra.fi/en/projects/world-circular-economy-forum-2017/#wcef2017

