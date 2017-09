Conferință de presă susținută de premierul Mihai Tudose și comisarul european pentru politică regională, Corina Creţu

Mihai Tudose: Bună ziua! Bine ați venit! Vreau să mulțumesc pe această cale doamnei comisar Corina Creţu pentru prezenţa la Bucureşti, şi nu numai pentru ajutorul pe care ni-l dă atunci cand este la Bucureşti, dar şi pentru disponibilitatea extraordinară pe care o are, hai să nu spun zilnic, dar o dată la două zile, atunci cand vorbim şi domnia sa ne oferă suport tehnic. Mulţumesc, incă o dată, doamna comisar. Corina Creţu: Mulţumesc şi eu. Imi face plăcere să vin la această primă vizită oficială de cand aţi fost nominalizat şi numit prim-ministru. De fapt, noi ne-am intalnit la Bruxelles, dar vreau să vă urez incă o dată succes! Am avut o intalnire foarte bună cu domnul prim-ministru Mihai Tudose şi cu miniştrii responsabili pentru gestionarea fondurilor europene. Sigur că am discutat despre progresele realizate pană acum, despre aspectele care necesită o accelerare, o atenţie sporită in perioada care va urma, şi sigur că am discutat despre paşii care trebuie urmaţi pentru a avansa cat mai rapid in procesul de implementare a fondurilor europene in Romania. Intotdeauna am venit in Romania pentru discuţii constructive. Vreau să vă mulţumesc pentru atitudinea deschisă. De data aceasta, sunt mai optimistă decat in primăvară. Am veşti bune, care trebuie, cred, marcate. După cum ştiţi, in august au fost acreditate toate Autorităţile de Management şi Control al bugetului, de 23 de miliarde de euro, care a fost alocat Romaniei pentru perioada de programare 2014 – 2020. Banii europeni au inceput deja să vină in Romania. Nu mai vorbim de rată de absorbţie zero. Peste vară, Comisia a rambursat deja 95 de milioane pentru iniţiativa pentru intreprinderi mici şi mijlocii şi pentru asistenţă tehnică. Mai avem in analiză facturi, adică cereri de plată de 350 de milioane de euro, care urmează a fi plătite cat mai curand posibil. In ciuda acestor veşti bune, i-am spus domnului prim-ministru că trebuie intensificat şi sunt incă multe lucuri de rezolvat, care ţin exclusiv de autorităţile naţionale. Mă refer la ritmul de pregătire a proiectelor şi de implementare, trebuie menţinut ritmul accelerat in aceste domenii, tocmai pentru faptul că s-a demarat atat de lent exerciţiul financiar 2014-2020. Ne ingrijorează cateva zone la aceste condiţionalităţi ex-ante care există in continuare in privinţa managementului deşeurilor, achiziţii publice, infrastructura pentru cercetare şi, nu in ultimul rand, domeniul transporturilor. Cu toţii ne dorim o pregătire mult mai serioasă a proiectelor privind infrastructura. Deci, sunt in ţară pentru a discuta cu dvs care sunt nevoile și ce putem face. După cum ştiţi, Comisia Europeană, eu personal, serviciile DG Regio facem tot ce putem să ajutăm toate statele membre şi, implicit, Romania, astfel incat să vorbim despre pregătirea proiectelor şi implementarea acestora pe teren, dar aici, aşa cum subliniam, rolul major il au autorităţile din ţară, atat la nivel naţional, cat şi regional; şi mă bucur să văd toate aceste progrese. Mulţumesc foarte mult! Mihai Tudose: Vă mulţumesc! Vă mai reţin două secunde inainte de a inchide. Ceea ce nu v-a spus doamna comisar european european, că in afară de sprijinul instituţional şi sprijinul pe departamentul – pe zona pe care domnia sa o coordonează-, am primit ajutor şi ii mulţumesc incă o dată. Cu o corectă indrumare – şi sperăm să şi fructificăm – atat in domeniul reformei justiţiei, pe zona de penitenciare, unde Romania are o problemă, dar şi, intr-o discuţie – nu a trecut o săptămană -, un ajutor nesperat din partea Comisiei pentru Institutul Cantacuzino. Rămane de mutat in zona militară, dar şi cu o finanţare de la Uniunea Europeană. A doua veste, nu ştiu dacă este bună sau nu, dar a trecut vacanţa, toată lumea a venit la serviciu, şi in ţară, şi la Bruxelles, iar de sătămana viitoare vor incepe din nou vizitele miniştrilor la Bruxelles, punctual, pe transporturi, pe sănătate, ca să nu mai vorbim de Ministerul Fondurilor Europene. Mulţumesc pentru aprecieri, doamna comisar. Inţeleg că e bine că ne-am pornit, e bine că ne ducem in direcţia cea bună, dar suntem amandoi nemulţumiţi de viteza cu care ne deplasăm, rămane să accelerăm şi să recuperăm intarzierile din ultimul timp. Incă o dată, atat in numele meu, cat şi a guvernului, vă mulţumesc frumos. Corina Creţu: Mulţumesc şi eu foarte mult. Reporter: Doamna Corina Creţu, imi permiteţi o intrebare? Corina Creţu: Vă rog. Reporter: In opinia dumneavostră, ţinta de 5,2 miliarde de euro mai rămane in picioare pană la sfarşitul anului, mai avem timp să atragem toate aceste fonduri? Corina Creţu: Din cate am inţeles de la autorităţile romane, cand vorbim de 5,2 miliarde de euro, vorbim de toate fondurile. Eu sunt responsabilă pentru Fondul de Dezvoltare Regională şi Fondul de Coeziune. Aici, ţinta Guvernului Romaniei este de 1,2 miliarde de euro şi, bineinţeles, că sperăm ca această ţintă să devină realitate. 5,2 miliarde sunt cu tot cu agricultură, cu fondul social, fondul maritim şi de pescuit, pentru care eu nu sunt responsabilă. Deci, ceea ce pot să vă spun este că noi sperăm ca pană la sfarşitul anului, 1 miliard de euro din Fondul de Dezvoltare Regională şi Fondul de Coeziune şi dacă va fi 1,2 miliarde, cat estimează guvernul, cu atat mai mult, sperăm să devină realitate. Pentru că, vă repet, suntem aproape la finalul anului 2017 şi, intr-adevăr, ritmul de contractare trebuie accelerat. Deci, sigur că dacă domnul prim-ministru va – şi, sigur, are autoritatea şi ii va impulsiona pe miniştrii de resort – sunt convinsă că se vor face progrese reale pe teren. Corina Creţu: Mulţumesc!

