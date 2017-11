Galerie foto – Pentru un viitor sustenabil – Conferinţa de lansare a revizuirii Strategiei Naţionale pentru Dezvoltarea Durabilă Guvernul Romaniei a găzduit astăzi evenimentul – Pentru un viitor sustenabil – Conferinţa de lansare a revizuirii Strategiei Naţionale pentru Dezvoltarea Durabilă, prezidat de Consilierul de Stat Laszlo Borbely, coordonatorul Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă, din cadrul Secretariatului General al Guvernului. La această dezbatere au participat președintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, Viceprim-ministrul, Ministrul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, Paul Stănescu, mai mulți membri ai Guvernului și Parlamentului, reprezentanți ai mediului academic, mediului de afaceri, societății civile, instituții publice centrale și locale. In deschiderea lucrărilor evenimentului, Consilierul de Stat Laszlo Borbely a afirmat că anul 2017 este emblematic pentru viitorul Romaniei, intrucat se incepe revizuirea Strategiei Naţionale pentru Dezvoltare Durabilă a Romaniei, practic stabilirea cadrului instituţional pentru implementarea obiectivelor Agendei 2030, ce are in vedere adoptarea unui document care să adapteze schimbarea de paradigmă la nivel global, in domeniul dezvoltării durabile. – S-a format un grup redacțional care impreună cu Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă va finaliza revizuirea strategiei, pană la sfarșitul lunii martie 2018. De asemenea, urmează să incheiem un parteneriat cu Institutul Național de Statistică pentru a obține datele necesare formării unui cadru instituțional care să ne permită implementarea Agendei 2030. Comunicarea este foarte importantă și de aceea, pană la sfarșitul lunii martie 2018, vom avea intalniri in toate cele 8 Regiuni de Dezvoltare, dar și alte evenimente impreună cu mediul de afaceri, societatea civilă și alte instituții importante din Romania., a declarat Laszlo Borbely. De asemenea, consilierul de stat Laszlo Borbely a prezentat măsurile ce vor fi luate pentru pregătirea și punerea in practică a Strategiei revizuite, document ce va fi finalizat pană in aprilie 2018. – Sper că Romania va avea printre prioritățile mandatului său, in cadrul exercitării Președinției rotative a Consiliului Uniunii Europene in primul semestru din 2019, dezvoltarea durabilă, a mai afirmat Consilierul de Stat. Preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a menţionat, in discursul său, că actuala Strategie, adoptată in 2008, a reprezentat rezultatul unui efort comun al mai multor guverne şi a subliniat că un astfel de document trebuie urmărit dincolo de ciclurile politice. – Un prim indemn pe care il adresez instituţiilor guvernamentale, centrale şi locale, cat şi ONG-urilor, mediului academic, mediului de afaceri, este să regăsească deschiderea reală pentru dialog, fără de care revizuirea Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Durabilă nu ar avea un viitor, a arătat preşedintele Senatului. Viceprim-ministrul Paul Stănescu a menționat că Romania s-a angajat să implementeze Obiectivele de dezvoltare durabilă la nivel național prin revizuirea Strategiei Naționale de Dezvoltare Durabilă Orizonturi 2013-2020-2030 (SNDD). La nivelul Ministerului Dezvoltării a fost elaborată Strategia de Dezvoltare Teritorială a Romaniei (SDTR), care are ca scop promovarea coeziunii şi competitivităţii teritoriale, dezvoltarea durabilă şi accesul comunităţilor la oportunităţi de dezvoltare, in conformitate cu valorile fundamentale ale drepturilor omului şi politicile Uniunii Europene. Acest document stabilește cadrul strategic de dezvoltare a teritoriului Romaniei pentru orizontul de timp 2035 necesar pentru sprijinirea și direcționarea procesului de dezvoltare teritorială la nivel național şi, in acelaşi timp, are o contribuție semnificativă la realizarea obiectivelor din Programul de Guvernare, a declarat viceprim-ministrul Paul Stănescu. Președintele Comisiei de control a SRI, Georgian Pop, a subliniat că pentru ințelegerea dimensiunii globale a domeniului și reflectarea in Strategia revizuită, este necesară adaptarea documentului național la tendințele internaționale in domeniu. De asemenea, este nevoie de inființarea unui Consiliu Consultativ, care să contribuie la revizuirea Strategiei: – Inființarea, sub egida Parlamentului, a unui Consiliu Consultativ – din care să facă parte membri ai parlamentului, ai societății civile, ai mediului academic -cu rolul identificării celor mai bune opţiuni de dezvoltare durabilă pentru Romania, a afirmat Georgian Pop. Evenimentul a avut loc in prezența a 170 de invitați, reprezentanți ai mediului academic, ONG-URI, autorități publice centrale. Despre Agenda 2030: Agenda 2030 a fost adoptată in anul 2015, in cadrul lucrărilor summit-ului ONU de la New York. Prin acest document, ONU a oferit o agendă universală cu obiective clare și cuantificabile. Agenda 2030 include un set de 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD) şi un plan de acţiune pe următorii 15 ani, pentru eradicarea sărăciei extreme, combaterea inegalităţilor, a injustiţiei şi protejării planetei pană in anul 2030. Amploarea Agendei 2030 și natura aspectelor pe care le vizează presupune un grad ridicat de coerență și coordonare a politicilor sectoriale. Astfel, Guvernul Romaniei și-a asumat implementarea acesteia la cel mai inalt nivel politic, inființand, prin Hotărarea Guvernului nr. 313/2017, in cadrul aparatului de lucru al Guvernului, Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă.

