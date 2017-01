Comunicat de presă

Prim-ministrul Sorin Grindeanu s-a intalnit astăzi, 22 ianuarie 2017, in incinta Aeroportului Internațional Henri Coandă cu vicepremierul Sevil Shhaideh și ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, pentru a i se prezenta situația la zi cu privire la cele mai importante evenimente care au avut loc intre 18 și 22 ianuarie, perioadă in care conducerea operativă in cadrul Guvernului a fost realizată de către vicepremierul Sevil Shhaideh. Astfel, prim-ministrul s-a interesat indeaproape despre cum a decurs Planul Roșu de Intervenție care a fost activat in urma incendiului de la Clubul Bamboo din Capitală și a cerut detalii legate de starea de sănătate a persoanelor care au avut nevoie de spitalizare in urma tragediei. Și pe această cale, prim-ministrul a transmis mulțumiri celor 260 de pompieri care au intervenit pentru stingerea incendiului, personalului medical și tuturor acelora care au depus eforturi pentru salvarea vieților celor afectați de incendiu. De asemenea, premierul a fost informat cu privire la măsura dispusă de Ministerul Afacerilor Interne prin care, in perioada 21-30 ianuarie 2017, conducerile inspectoratelor pentru situații de urgență județene București/ Ilfov vor desfășura acțiuni de recunoaștere și acțiuni de control la obiective/ operatori economici ce desfășoară activități cu public numeros – cluburi și discoteci – conform Planului elaborat de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Totodată, prim-ministrul a primit detalii și cu privire la cele 162 controale desfășurate in această noapte la operatori economici din categoria menționată, unde au fost aplicate 118 amenzi, in cuantum de 203.000 lei, pentru nerespectarea reglementarilor pe linia apărării impotriva incendiilor. In acest context, prim-ministrul Sorin Grindeanu a cerut intocmirea unui raport scris cu privire la toate măsurile care au fost luate și care urmează a fi dispuse și a subliniat nevoia ca toate structurile MAI care sunt implicate in ancheta deschisă de Parchetul de pe langă Tribunalul București să acorde tot sprijinul necesar astfel incat aflarea adevărului să se facă in cel mai scurt timp. – Este obligatoriu să luăm absolut toate măsurile necesare astfel incat istoria să nu se mai repete și adevărul să iasă la lumină, a declarat prim-ministrul Sorin Grindeanu.

