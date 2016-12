Motivele certurilor in cupluri in perioada sarbatorilor de iarna Apropierea Craciunului si a anului nou poate fi o perioada stresanta pentru multe cupluri. Multi se cearta mai mult decat de obicei in luna decembrie, se enerveaza din orice si atmosfera devine apasatoare. A doua jumatate a ultimei luni din an e atat de tensionata in… The post Cinci dintre motivele certurilor in cupluri de Sarbatori appeared first on Cosimo.

Citeste integral pe Cosimo.ro Cinci dintre motivele certurilor in cupluri de Sarbatori

Comments

comments