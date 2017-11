Ceremonia de semnare a primelor contracte de achiziție de echipamente de radioterapie pentru cinci centre din țară

Galerie foto Primele cinci centre oncologice, dotate cu sisteme complete de radioterapie achiziționate cu sprijin de la Banca Mondială Centrele pentru tratarea pacienților cu afecțiuni oncologice din cadrul Spitalului Județean Constanța, Spitalului Județean Galați, Spitalului Județean Baia-Mare, Institutului Oncologic București – Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu și Spitalului Universitar de Urgență Elias vor fi dotate cu sisteme complete de radioterapie in valoare totală de 11 milioane lei. Contractele pentru dotarea celor cinci centre de radioterapie au fost semnate astăzi, la Palatul Victoria, de către ministrul Sănătății, Florian Bodog, și reprezentantul companiei furnizoare Elekta Limited UK, Jaroslaw Lange. Ceremonia a avut loc in prezența viceprim-ministrului Marcel Ciolacu, ministrului Finanțelor Publice, Ionuț Mișa, președintelui Consiliului Județean Constanța, Horia Țuțuianu, președintelui Consiliului Județean Galați, Costel Fotea, a președintelui Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, și a managerilor centrelor beneficiare. Echipamentele vor fi achiziționate in baza Acordului de imprumut cu Banca Mondială, in cadrul căruia sunt prevăzute 38 de milioane de euro pentru achiziția de echipamente de radioterapie. In etapa următoare a acestui proiect, vor fi dotate cu echipamente de radioterapie incă trei centre pentru pacienții cu afecțiuni oncologice, aflate in prezent la finalul fazei de evaluare. Este vorba despre centrele de radioterapie din cadrul Spitalului Municipal Oradea, Spitalului Județean Craiova și Institutul Oncologic prof.dr. I. Chiricuță Cluj Napoca, pentru care au fost lansate deja procedurile de licitație. Este pentru prima oară cand Romania investește in radioterapie. Avem o economie sănătoasă, avem cea mai mare creștere economică din Europa, trebuie să avem și investiții in sănătate, astfel incat beneficiarii, cetățenii Romaniei, să beneficieze de standarde de aplicabilitate cat mai ridicate, a declarat vicepremierul Marcel Ciolacu. Toate aceste achiziții reprezintă un prim pas din proiectului de retehnologizare a spitalelor din Romania, parte a Programului de guvernare, au subliniat, la randul lor, ministrul Finanțelor Publice, Ionuț Mișa, și ministrul Sănătății, Florian Bodog. După dotarea centrelor menționate cu sisteme complete de radioterapie, programul de retehnologizare a spitalelor din Romania va continua prin dotarea fiecărui spital județean cu computer-tomograf și echipamente RMN, tot in baza acordului cu Banca Mondială. ***

Comments

comments