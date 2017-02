An nou, trenduri noi. 2017 a inceput deja de doua saptamani, iar noi trebuie sa ne punem la punct cu tendintele acestui an pentru a fi in trend. Se spune ca tipul de haine pe care le imbraci ilustreaza perfect ce fel de om esti si ce tip de personalitate ai. The post Ce fel de haine sa porti in 2017 ca sa intorci toate privirile? appeared first on Cosimo.

Citeste integral pe Cosimo.ro Ce fel de haine sa porti in 2017 ca sa intorci toate privirile?

Comments

comments