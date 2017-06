Caprele cataratoare sunt o „binecuvantare” pentru agricultura marocana

Oamenii de stiinta spun ca animalele, in speta caprele, care si-au format in obicei din a se catara in copaci si din a le manca fructele sunt un pericol pentru agricultura. Proprietarii de capre sunt insa de alta parere, spunand ca animalele lor fac un bine agriculturii.

Fenomenul caprelor cataratoare este frecvent in zona de sud a Marocului, o zona desertica. Animalele se urca in pomi si mananca fructele de argan. Caprele cataratoare ajung si la inaltimi de 10 metri pentru a lua o masa copioasa.

Dupa ce oamenii de stiinta au vazut ca localnicii nu sunt speriati de faptul ca animalele lor consuma arganul, o resursa importanta din care se fac uleiuri, creme si o serie de alte produse cosmetice traditionale marocane, oamenii de stiinta au aprofundat cercetarile, ajungand la concluzia ca aceste capre cataratoare contribuie la inmultirea copacilor de argan. Caprele consuma fructele si scuipa samburii care ajung in pamant. Din samburi cresc alti copaci, extinzandu-se astfel plantatia de argan.

Foto: Sky.com

