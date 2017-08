Mai ales in urma schimbarilor legislative cu privire la taxa de prima inmatriculare in Romania, numarul de masini second hand venite din alte tari, cumparate de romani, a crescut considerabil. Practic, de aproape 10 ani se constata o efervescenta puternica pe piata de automobile uzate, considerate deal-uri extrem de profitabile de catre cumparatori. In timp ce parcul auto din tari precum Germania, Franta sau Belgia este in permanenta innoire, in Romania exista in trafic extrem de multe masini ce au sosit in tara noastra cu statutul de second hand.

Cei care doresc sa cumpere o masina la mana a doua trebuie sa se uite nu doar la pret, ci la toate caracteristicile. Mai ales daca alegi sa achizitionezi un automobil cu multi ani vechime sau / si multi km la bord, trebuie sa iti asumi si viitoarele cheltuieli generate de obicei de reparatii.

Pentru a avea totusi ceva mai multa siguranta in calitatea masinii cumparate, este mai mult decat recomandat sa alegi numai dealeri autorizati, comercianti care pot ofer inclusiv garantie generala si mai ales cu privire la vicii ascunse. Ca raspuns la solicitarile pietei, multi dealeri de masini noi din diverse localitati din tara noastra au lansat si afaceri separate in domeniul automobilelor rulate.

O alta recomandare: alege masini din Vestul Europei, care au facut parte din flotele unor companii, masini ce nu au multi ani vechime. Exista chiar companii specializate in furnizarea unor astfel de masini de ocazie.

Cand cumperi o masina second hand, asuma-ti toate cheltuielile viitoare, pana si pe cele posibil legate de taxe! Cel mai probabil, din cauza nivelului ridicat al poluarii, in timp se vor introduce noi taxe ce tin cont in mod direct de vechimea masinii si de tipul de motor. Partea buna este ca, in curand, pe piata auto second hand se vor face tot mai simtite si masinile electrice – o buna varianta pentru transportul urban.

