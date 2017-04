Call center de top – servicii profesionale InBound si OutBound

Romania este o piata importanta in sectorul de call center, existand numeroase companii din alte tari care isi externalizeaza serviciile de acest gen in Bucuresti si in alte orase din tara noastra. Pentru servicii profesionale InBound si OutBound, se poate apela spre exemplu la compania TOP call center Bucuresti, un brand foarte cunoscut in domeniu.

Cu experienta si expertiza pe toate nisele din categoria de call center, reprezentantii firmei ofera servicii complete, perfect adaptate fiecarui client, in functie de specificul sau. Se propun astfel solutii complete pentru maximizarea vanzarilor, promovarea produselor si fidelizarea clientilor.

“Scopul nostru este de a oferi beneficiarilor servicii complete care merg de la servicii de consultanta, ce tin de identificarea problemelor care afecteaza cuantumul veniturilor, din perspectiva vanzarilor, pana la servicii de promovare a produselor, de atragere a clientilor, de fidelizare a acestora, cu scopul de clarat de a creste nivelul veniturilor afacerii in cauza pe palierul produselor sau serviciilor suspuse campaniei”, se mentioneaza pe website-ul companiei.

In categoria de solutii outbound de la topcallcenter.ro este vorba despre telesales, telemarketing, evaluare a satisfactiei clientilor, diverse sondaje. Astfel, se pot realiza practic vanzari (sau impulsul pentru vanzare), se poate colecta feed-back din partea clientilor, cu privire la produsele si serviciile achizitionate, ori se pot colecta diverse date, informatii de la indivizi sau companii, folosite in diverse scopuri si organizate in cele mai diverse forme.

“Call Center-ul nostru va ofera solutii facile de promovare a produselor si serviciilor care fac obiectul activitatii dumneavoastra, prin campanii de Telemarketing, bine tintite exact catre acele categorii de populatie carora le sunt destinate”, se mai precizeaza in sursa citata.

Este importanta colaborarea cu un call center de top, capabil sa raspunda celor mai exigente cerinte in domeniu. In functie de solutiile necesare, se poate solicita o oferta personalizata. Cei de la TOP call center au deja un portofoliu impresionant de clienti, chiar pe website pot fi identificate branduri importante in zona de parteneri ai firmei.

