Ziua este 6 decembrie este asteptata mereu cu sufletul la gura atat de catre cei mici, cat si de catre cei mari, dornici sa vada ce le mai pune Mosul in ghetutele lor. Luna cadourilor debuteaza, asadar, intr-un mod fulminant, Sfantul Nicolae fiind vazut, in mentalul romanilor, ca un om bland si darnic. Ajutorul celor… The post Cadouri perfecte de Mos Nicolae pentru cei mici si cei mari appeared first on Cosimo.

Citeste integral pe Cosimo.ro Cadouri perfecte de Mos Nicolae pentru cei mici si cei mari

Comments

comments