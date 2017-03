Denumita si Blagovestenia ( termenul corespondent in slavona), Buna Vestire se situeaza in randul marilor sarbatori pe care intreaga crestinatate ortodoxa o praznuieste la data de 25 martie a fiecarui an. Marele praznic aminteste de momentul in care Arhanghelul Gavriil s-a aratat Sfintei Fecioare Maria si i-a vestit ca va naste pe Fiul lui Dumnezeu.… The post Buna Vestire- mare sarbatoare a crestinatatii appeared first on Cosimo.

Citeste integral pe Cosimo.ro Buna Vestire- mare sarbatoare a crestinatatii

Comments

comments