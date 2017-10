București va fi gazda Trade Winds

Premierul Mihai Tudose și mai mulți miniștri vor participa, in perioada 18-20 octombrie, la cel cel mai mare eveniment de promovare comercială organizat anual de către Departamentul Comerțului al SUA – Trade Winds, aflat la a zecea ediție. Aproximativ 100 de companii americane vor veni la București și vor avea contacte cu peste 50 de companii romanești, prilej pentru aceste firme să dezvolte proiecte comune. Inițiativa Departamentului Comerțului al SUA de a organiza cea de-a zecea ediție a Trade Winds in Romania și in alte patru state din Europa de Sud-Est – Bulgaria, Croația, Grecia și Serbia – demonstrează importanța pe care Administrația SUA o acordă acestei regiuni și, in mod special, țării noastre. Guvernul Romaniei a abordat cu importanța cuvenită acest forum economic de amploare și impreună cu echipa mea am răspuns pozitiv tuturor solicitărilor primite din partea Ambasadei SUA și a Commerce Department, a afirmat premierul Mihai Tudose. Intre firmele americane care vor participa la ediția a zecea a Trade Winds sunt atat companii consacrate precum IBM, producătorul rachetelor Patriot – Raytheon, Kestral, Harris Corporation (space intelligence), SAS Institute (software), Perry Baromedical Corporation (producator de echipamente medicale), cat și IMM-uri din SUA care reprezintă un interes deosebit pentru noi, in special din perspectiva transferului de know-how și al inovării. Jurnaliștii interesați să mediatizeze momentele publice din 19 și 20 octombrie, la Hotel Hilton, sunt rugați să trasnmită pană marți, 17 octombrie ora 17.00, la adresa presa@gov.ro, nume, prenume și instituția de presă pe care o reprezintă.

