Din punct de vedere psihologic, cresterea unui copil se poate dovedi, adesea, un proces destul de anevoios. Ajungerea celui mic la varsta scolii creeaza probleme de comunicare atat in relatia parinte-copil, cat si in cea dintre elev si profesor. Schimbarea stilului de viata si accesul la resurse de ultima generatie a produs, potrivit pishologilor, o… The post Autoritatea in relatia parinti-copii. Cum ne-o impunem? appeared first on Cosimo.

Citeste integral pe Cosimo.ro Autoritatea in relatia parinti-copii. Cum ne-o impunem?

Comments

comments