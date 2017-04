Lucrurile evolueaza repede pentru Angelina Jolie, care se pare ca a trecut peste Brad Pitt, iar acum este indragostita din nou de un barbat, a carui identitate ramane un mister. „Gurile rele” spun ca Angelinei i s-ar fi aprins calcaiele pentru acest barbat inca din timpul casniciei cu Brad Pitt. In varsta de 41… The post Angelina Jolie trece peste divortul de Brad Pitt. Are deja un „barbat misterios” in viata ei appeared first on Cosimo.

Citeste integral pe Cosimo.ro Angelina Jolie trece peste divortul de Brad Pitt. Are deja un „barbat misterios” in viata ei

Comments

comments