Angelina Jolie este pe cale să bifeze încă o realizare măreață în carieră. După ce a bifat actoria la cel mai înalt nivel, acțiunile caritabile și umanitare sau rolul de ambasador ONU, Jolie urmează să devină profesor universitar în care își va împărtăși experiențele cu generațiile viitoare, în cadrul unui curs susținut la o Universitatea… The post Angelina Jolie începe o carieră universitară cu un curs pe care îl va preda la Universitatea Georgetown din Washington D.C. appeared first on Cosimo.

Citeste integral pe Cosimo.ro Angelina Jolie începe o carieră universitară cu un curs pe care îl va preda la Universitatea Georgetown din Washington D.C.

Comments

comments