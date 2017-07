Alocuțiunea prim-ministrului Mihai Tudose, cu ocazia Zilei Naționale a Republicii Franceze

Galerie foto [Check against delivery] Doamnă Ambasador, Doamnelor și domnilor, Dragi prieteni, Este o mare onoare și o deosebită plăcere să sărbătoresc impreună cu dumneavoastră Ziua Națională a Franței. Vă rog, doamnă Ambasador, să transmiteți poporului francez, in numele Guvernului Romaniei și al meu personal, cele mai călduroase felicitări și urări de succes. Ziua de14 iulie are o insemnătate şi o incărcătură istorică deosebită, fiind un reper crucial pentru democrație și drepturile omului. Romania și Franța sunt impreună de aproape două secole pe un drum cu numeroase obstacole pe care am reușit să le invingem, grație valorilor comune care ne-au călăuzit in timp, garanția prieteniei noastre solide și de lungă durată. Astăzi, ne uitam impreună către viitor și ne dorim ca Franța să-și sporească rolul important pe care il joacă in formarea și reformarea societății romanești pe toate planurile, dar şi in ceea ce privește viitorul nostru comun in Europa. In acest context, ne dorim ca Prim-ministrul Edouard Philippe să facă o vizită in Romania in perioada următoare. Această vizită fiind necesară pentru consolidarea și relansarea relațiilor economice bilaterale, marcand astfel o implicare mai profundă a Franței, ca partener experimentat și mentor, in traseul european al Romaniei. In gandirea lui Antoine de Saint-Exupery, un prieten adevărat nu este acela care te judecă, ci acela care nu te lasă să greșești. In ultimul deceniu, relația bilaterală a cunoscut o anvergură deosebită, in care Parteneriatul Strategic și Foaia de parcurs sunt principalele repere ale cooperării franco-romane. Cooperarea economică este un barometru fidel al stadiului relației bilaterale. Franța este al patrulea partener comercial al Romaniei. Doamnelor și domnilor, Relația intre popoarele noastre poartă amprenta unei compatibilități culturale și lingvistice de excepție. Vă invit să ne bucurăm impreună, intre 1 decembrie 2018 și 14 iulie 2019, de o serie de manifestări culturale fără precedent, care vor coincide cu marcarea a 100 de ani de la Marea Unire, acțiunea cunoscuta sub numele de Sezonul Romania-Franța. Tot in 2019, țara noastră iși va asuma, pentru prima dată, Președinția Consiliului Uniunii Europene. Va fi o provocare, dar și o oportunitate, unde Romania dorește să arate că este capabilă să facă față provocărilor, puternic angajată, alături de Franța, in consolidarea proiectului european, pentru o Europă mai unita și mai competitivă. Suntem hotărați să apărăm drepturile fundamentale ale cetățenilor europeni, in spiritul solidarității și coeziunii pe care este clădită Uniunea Europeană. Vă urez, doamnă Ambasador, mult succes in mandatul pe care tocmai l-ați inceput. Am convingerea că vom găsi in dumneavoastră și in echipa dumneavoastră parteneri de nădejde pentru realizarea proiectelor de pe agenda comună. La mulți ani, Franța! Bonne fete nationale!

