Alerta! Ce faci in cazul unui atac terorist cu acid?

Acidul a devenit o arma din ce in ce mai utilizata de teroristi si nu numai deoarece est o arma la indemana celor care actioneaza in afara legii. Este relativ usor de procurat, usor de folosit, iar efectele sale sunt devastatoare. Acidul este foarte toxic si, odata aplicat, chiar si in cazul unei interventii rapide, lasa urme pe viata.

In cazul in care nu se intervine rapid, efectele asupra victimei pot fi mult mai grave si sa treaca de bariera celor estetice. Asadar, daca ai fost victima sau martorul unui expuneri la acid, modul de actiune trebuie sa se orienteze pentru a minimiza daunele la nivelul ochilor, a pielii, si a tesuturilor din jurul zonei in care a ajuns substanta.

Prima masura care trebuie luata in momentul in care decizi sa ajuti victima unui atac cu acid este sa te asiguri ca zona din jurul victimei prezinta siguranta pentru acordarea ajutorul. De asemenea, nu incepe nimic inainte sa iei manusi pentru a nu intra in contact direct cu substanta.

Odata ce ai facut corect aceasta prima etapa, poti trece la ajutorul propriu-zis, respectiv inlaturarea acidului si oprirea arsurilor. Cea mai eficienta metoda este stropirea abundenta cu apa. Stropeste arsura cu apa cel putin 20 de minute, dar ai grija sa nu se formeze balti cu apa contaminata sub victima.

In timp ce cureti rana, incearca sa inlaturi din zona orice urma de haine sau material textil. Acestea sunt, cu siguranta contaminate si vor produce arsuri. Odata ce ai acordat acest prim ajutor, cheama ambulanta. În asteptarea ambulantei verifica semnele vitale ale victimei.

