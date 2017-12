Ziua de 1 decembrie are o semnificatie aparte pentru toti romanii de pretutindeni. Astazi se implinesc 99 de ani de la marele eveniment ce a avut loc la Alba Iulia in anul 1918. Atunci, dezideratul de sute de ani al romanilor din toate provinciile de a trai uniti intr-o singura patrie s-a implinit. The post 1 decembrie-ziua nationala a tuturor romanilor appeared first on Cosimo.

Citeste integral pe Cosimo.ro 1 decembrie-ziua nationala a tuturor romanilor

Comments

comments